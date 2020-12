“Hoelang gaat dat vies ventje hier nog staan?”: Bart De Wever ontslaat agent na racistische uitspraak

De feiten dateren van in maart vorig jaar. De politie-inspecteur stond toen in uniform aan de kassa in de cafetaria van het gerechtsgebouw. Hij vroeg aan een medewerkster “Hoelang gaat dat vies ventje hier nog staan?”, en wees daarbij naar een andere allochtone medewerker. Volgens de tuchtraad van de politie was dit een ongepaste en beledigende uitspraak die de waardigheid van het ambt in gedrang gebracht heeft. ­Burgemeester Bart De Wever gaf de man daarop zijn ontslag, dat is de zwaarst mogelijke ­tuchtstraf.

Volgens Johan Vermant, de woordvoerder van De Wever, worden zulke zware tuchtstraffen altijd in hun context bekeken. “Eventuele voorgaande feiten die over iets totaal anders gaan, spelen daarbij mee.” Daarmee doelt Vermant op de voorgaande tuchtvergrijpen die de inspecteur had gepleegd. Sinds 2013 had hij al vier zware tuchtstraffen opgelegd gekregen.

Raad Van State

De agent was het niet eens met deze beslissing en vocht daarom zijn ontslag aan bij de Raad van State. Volgens hem is ‘vies ventje’ de Antwerpse uitdrukking om op een komische manier aan te geven dat je iemand raar vindt. “Dat heeft dus niets te maken met origine, dat is echter blijkbaar de interpretatie van de medewerkster”, legde hij uit. De vraag of de allochtone medewerker er nog lang ging werken zou hij gesteld hebben uit nieuwsgierigheid. De Raad van State oordeelde echter dat het ontslag een gepaste tuchtstraf is en volgt daarmee de beslissing van de burgemeester.

Volgens Vermant staan voor alle ­Antwerpse politieagenten integriteit en professionaliteit altijd voorop. “Enkele jaren geleden hebben we daarom de dienst ­Intern Toezicht van het Antwerpse politiekorps ook uitgebreid en geprofessionaliseerd, wat zich vertaalde in een stijgend aantal dossiers. Dat is voor ons een signaal aan de Antwerpenaar: een politiemedewerker die manifest over de schreef gaat, zal daar de gevolgen van dragen. Zo versterken we het vertrouwen in onze politie.”