“Hoe ziet het Antwerpen van morgen eruit?”: Nieuwe expo in stadhuis

Antwerpen Antwerp World Diamond Centre: “Antwerpen is géén draai­schijf voor diamanten van Wagner”

“Antwerpen is geen draaischijf voor diamanten van Wagner”, zegt Tom Neys, woordvoerder bij Antwerp World Diamond Centre (AWDC). AWDC reageert zo op een onderzoek van European Investigative Collaborations (EIC), waaruit bleek dat (het Russische huurlingenleger Wagner in 2019 via België diamanten verhandelde.

16:54