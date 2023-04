Hoe moet CD&V in Antwerpen nu verder na breuk met oud-boegbeeld Marc Van Peel (73)? “Misschien denken ze wel: wat we in de stad verliezen, compenseren we in de Kempen”

Antwerps camerabe­drijf beveiligt eigen camera slecht, waardoor iedereen meekijkt: “Wij verkopen een waterdicht beveili­gings­sys­teem”

Het is wat ironisch: een bedrijf gespecialiseerd in camerabewaking heeft de eigen camera van het magazijn niet beveiligd, waardoor iedereen op internet kon meekijken. Zo zag je onder andere hun wagens met daarop ‘security’ in beeld staan. Het tweede geval op korte tijd, nadat ook een rendez-voushotel een camera niet beveiligd had. Hoe voorkom je nu zelf dat je camera zo te kijk staat?