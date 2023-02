Hoe maak je Spoor Oost aangenamer? Oostnatie start enquête: “Er is nood aan zit- en speelruimte”

Zwijndrecht Eerste rechtszaak tegen 3M in ons land: gezin uit Zwijn­drecht wil chemiereus doen betalen

David tegen Goliath, morgen in het Antwerpse vredegerecht. Want dan neemt één gezin uit Zwijndrecht - een koppel veertigers en hun twee schoolgaande kinderen - het op tegen chemiereus 3M. De gezinsleden eisen een schadevergoeding omdat in hun bloed én in hun tuin ‘hallucinante’ PFAS-waarden werden ontdekt.