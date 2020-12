Hoe komt een dode paaldanseres aan twee koffers propvol cash? Verdacht overlijden en valiezen met 819.000 euro cash houden speurders al jaar bezig

Veel mensen haalden nostalgisch herinneringen op toen begin dit jaar bekend raakte dat danseres Roberta Ristagno op 49-jarige leeftijd in het ziekenhuis van Lier overleden was. Op sociale media dachten de vrienden terug aan de wilde nachten in de Boccaccio, de Carré of de afterclubs in het Antwerpse. De Belgisch-Italiaanse Roberta behoorde in de jaren 90 tot het kransje van veelgevraagde housedanseressen - elke manager had haar nummer en foto's in zijn portfolio zitten. Als slanke blondine in sexy outfit zweepte ze het publiek op, in 'Tien Om Te Zien' trad ze aan als achtergronddanseres bij Two Fabiola en zelfs Paul Jambers maakte een reportage waarin ze voorkwam.