Hoe kan een 50-jarige vrouw doodleuk de Schelde overzwemmen en het nog navertellen? “Zelfs onze professionele brandweerduikers laten wij daar amper te water”

ANTWERPEN 50-jarige vrouw vindt Zillion-feest in Antwerpen nog niet straf genoeg en zwemt nadien Schelde over: “Ze genoot van de aandacht maar beseft niet hoeveel chance ze heeft gehad”

De vijftigjarige P.B. uit Ekeren vond de Zillion-gekte van de afgelopen week blijkbaar nog niet straf genoeg. In de nacht van vrijdag op zaterdag sprong ze na het festijn in de Antwerpse Waagnatie doodleuk de Schelde in. Bijzonder genoeg haalde ze bijna de overkant van de rivier vooraleer ze gered moest worden door de brandweer. “Na haar stunt, vroeg ze of al die aandacht enkel voor haar was, ze bleef lachen maar besefte niet dat ze blij mag zijn dat ze het kan navertellen.”

2 november