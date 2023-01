Hoe glazenwasser Stephaan Du Lion bijna wegkwam met vier moorden, tot hij zich versprak: “Volgens mij was de keuken links”

Seksueel geweld, messteken, vuistsla­gen en wurging. De vier moorden die Du Lion bekende: “Na elke zaak was er geen spoor, geen motief, geen verdachte”

Seksueel geweld, brutale messteken en vuistslagen en wurgen met koorden, snoeren en snelbinders. Seriemoordenaar Stephaan De Lion had duidelijk een vaste modus operandus bij de vier moorden die hij pleegde tussen 1992 en 1997. We doken de archieven in waaruit blijkt dat de speurders na elke moord voor een raadsel stonden. “Geen sporen, geen motieven, geen verdachten.”

3 oktober