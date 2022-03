Hoe gewelddadige overval op goudtransport in Amsterdam leidt naar flat in Borgerhout: “Dit zijn criminelen uit de bovenkant van het criminele circuit”

buitenlands voetbal Olivier Rommens wint Litouwse Supercup met Suduva Marijampo­le en pakt eerste prijs uit carrière: “Het doet deugd om bepalend te zijn”

Het was een sportief topweekend ten huize Rommens. Niet alleen kroonde Philippe (24) zich zondag tot matchwinnaar voor Go Ahead Eagles tegen Ajax, ook oudere broer Olivier had reden tot vieren. De 27-jarige Wommelgemnaar streed met zijn Litouwse club Suduva Marijampole als runner up van vorig seizoen voor de Supercup tegen landskampioen én bekerwinnaar Zalgiris en haalde in de strafschoppenreeks de eerste prijs uit zijn carrière binnen.

1 maart