Hoe een verborgen luik in Zillion speurders naar de zwarte boekhouding van Frank Verstraeten leidde: “In vier jaar liefst 310 miljoen frank aan zwarte omzet”

Wilrijk Indiase gemeen­schap viert Divali met honderden lichtjes

Vandaag, 24 oktober, wordt een van de belangrijkste feesten in het hindoeïsme gevierd: ook in Antwerpen kwamen Indiase gezinnen samen om Divali te vieren, het ‘lichtjesfeest’. Akash Jain (51) nodigde zaterdagavond tien families uit bij hem thuis in Wilrijk. “Hier kijken we elk jaar naar uit.”

24 oktober