Hoe een gewelddadige overval op een goudtransport in Amsterdam leidt naar een flat in Borgerhout: “Dit zijn criminelen uit de bovenkant van het misdaadmilieu”

Schoten Schutter opent vuur op restaurant Jack’s aan Bredabaan: negen kogelgaten in venster

Er is in de nacht van zondag op maandag geschoten op restaurant Jack’s aan de Bredabaan in Schoten. Veel informatie over het incident is nog niet bekend, maar in het venster aan de zijkant van het gebouw zitten minstens negen kogelgaten.

28 februari