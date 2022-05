Hoe een fascistische Antwerpse moord uit 1936 tot de grootste staking ooit leidde

Borgerhout Nederland­se Eefje De Visser binnenkort twee dagen in De Roma

Niet één maar twee concerten geeft Eefje De Visser in De Roma. Op 9 en 10 juni kan je er terecht voor een avond vol melancholische pop en zwoele beats. Het is niet de eerste keer dat de Nederlandse artiest optreedt in de concertzaal: ook vorig jaar in juni speelde ze de pannen van het dak.

