Hoe campusdichteres Esohe Weyden (23) poëzie naar de rechtszaal wil brengen: “Juristen schreeuwen om klaardere taal”

AntwerpenMisschien zag u al eens een reportage van haar passeren op ATV. Of las u haar gelauwerde gedichtenbundel Tussentaal. En als u ze nog niet kent, weet dan: de Antwerpse Esohe Weyden (23) is hot. Als campusdichteres van de Universiteit Antwerpen beurt ze studenten maandelijks op met bevrijdende poëzie, en als advocate in spe koestert ze een ambitie om die passie in de juridische wereld te bestendigen. Maar is er wel plaats voor poëzie in een rechtszaal? “De juristen van morgen moeten het taalgebruik veranderen.”