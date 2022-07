Hitteplan ligt klaar voor hulpdiensten op Tomorrowland: “De Core-stage zal de koelste plek zijn”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Momenteel nemen de hulpdiensten ter plaatse nog geen speciale maatregelen voor de mogelijke hitte. Het festival heeft wel al sinds enkele jaren een hitteplan klaarliggen. “In 2018 hebben we dat voor het eerst gebruikt, toen waren de temperaturen hoger dan dit weekend”, vertelt Kevin Beens van het Vlaamse Kruis, dat instaat voor de hulpverlening op het festival. “We raden iedereen sowieso aan om voldoende water te drinken om gehydrateerd te blijven. Ondertussen houden het weer in de gaten en indien nodig activeren we het hitteplan. Dan zorgen we onder andere voor voldoende schaduw en gratis toegang tot zonnecrème en water.”

Ook de brandweer evalueert de situatie op Tomorrowland dag per dag. “Nu is het gras nog groen en is er weinig kans op brand. Als het begint uit te drogen, zullen we een verhoogd toezicht houden op het vuurverbod. Op de camping zal streng toegezien worden dat er niet met vuurtjes tussen de tenten wordt gekookt”, zegt Jurgen Hellemans van de brandweerorganisatie op het festival. Ook de brandweer volgt het hitteplan en zal coördineren als er moet worden opgeschaald. “In dat geval zullen we onder andere drinkwater voorzien in bijvoorbeeld wachtrijen. We zijn dus zeker voorbereid op mogelijke tropische temperaturen!”

Weerman Florian

Om het weer te voorspellen, heeft de organisatie van Tomorrowland zijn eigen weerman Florian. “Hij voorspelt al een hele maand het weer voor ons: hoe warm het wordt, hoe hard het regent en hoeveel wind er waait, want ook tijdens de opbouw is dat belangrijk”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. “We denken ook aan de crew. Parkeerwachters bijvoorbeeld krijgen petjes, parasols en zonnecrème en worden tijdig afgelost.” Wie honger heeft, kan aan alle eettentjes in de schaduw eten, en dansen kan ook tussen de bomen: “De Core-stage zal de koelste plek zijn. Die ligt in bosrijk gebied.”