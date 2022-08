Hittegolf nét voorbij… en daar zijn de eerste kerstbomen op de Antwerpse Meir: “Te vroeg voor kerst? Ik denk het niet”

AntwerpenVoorbijgangers op de Antwerpse Meir wreven zich donderdag serieus in de ogen. Want nét nu we aan het bekomen zijn van heuse hittegolf, worden in de etalage van de voormalige kledingzaak P&C – jawel - kerstbomen geplaatst. Het werk van kerstwinkel It’s All About Christmas, zo blijkt, dat dit najaar zijn intrek neemt.

Acht lange dagen kreunde ons land onder een hittegolf. Gisteren kregen we dan wel regen, maar vandaag klom de temperatuur alweer vlotjes naar een zomerse 27 graden. En het laatste waar je dan aan denkt, is Kerstmis. Toch?

Niet zo bij de mensen van ‘It’s All About Christmas’. Het Nederlandse bedrijf, dat zich al sinds eind jaren 80 in de verkoop van kerstartikelen – lees: kerstbomen, kerstballen en kerstdecoratie – specialiseert, palmt momenteel de voormalige kledingzaak P&C op de Meir in. Vijftien mensen – dat worden er later zelfs dertig – zijn er druk in de weer om het pand, euh, ‘winters’ in te kleden.

Volledig scherm Voorbijgangers op de Antwerpse Meir wreven zich donderdag serieus in de ogen. Want nét nu we aan het bekomen zijn van heuse hittegolf, worden in de etalage van de voormalige kledingzaak P&C – jawel - kerstbomen geplaatst. © Tessa Kraan

3.000 vierkante meter groot

“Te vroeg voor kerst, zeg je? Wij denken van niet, hoor”, knipoogt zaakvoerder Raymond den Iseger. “We doen veel online verkoop, maar hebben daarnaast ook fysieke winkels. Dat zijn er ondertussen al tien. In Nederland, België en Duitsland. We hebben ervoor gekozen om onze nieuwe stek op de Meir als eerste op te bouwen. Vandaar dat je onze medewerkers – in shorts, jawel – er nú al aan het werk ziet. Vergeet ook niet: onze winkelruimte op de Meir telt twee verdiepingen en is liefst 3.000 vierkante meter groot. Je begrijpt wel dat we eventjes zoet zijn om al onze spullen netjes uit te stallen. Zo’n 4 à 5 weken, gok ik.”

‘It’s All About Christmas’ hoopt tegen de derde week van september de deuren van de kerstwinkel te kunnen openen. “Nee, dat is niet te vroeg”, verzekert den Iseger. “Wanneer de zomer op zijn einde loopt, beginnen mensen voorzichtig te verlangen naar de gezelligheid van kerst.”

De Nederlandse kerstwinkel blijft al zeker tot januari volgend jaar op de Meir. Het is overigens niet de eerste keer dat ‘It’s All About Christmas’ in Antwerpen neerstreek. Ook in 2012 opende al eens een filiaal, op een zucht van de Meir.

