“Hit the Road, Jack”: Groen wil signaal van Antwerpse gemeenteraad over themapark, maar stad wacht af

‘Hit the Road, Jack’: gemeenteraadslid Annouri haalde er de bekende hit van Ray Charles uit 1961 bij in zijn motie. “Dit idee is de foute keuze van Vlaanderen. Het gaat over een ontwikkeling van 5 hectare, bij woonbuurten die op werkdagen worden overspoeld door verkeer. Blijkbaar denkt men: welja, een themapark met hotelkamers kan er nog wel bij. Terwijl Antwerpenaren vooral snakken naar schone lucht.”

Verkeersimpact

Annouri wou van schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) weten of de initiatiefnemers al contact hadden gezocht met de stad en of hij zich zorgen maakt over de verkeersimpact. Mie Branders (PVDA) sloot zich bij de motie aan. “We horen over een monorail vanuit Mortsel-Oude God. Dat men liever voor een beter openbaar vervoer zorgt, zeg. En nog maar eens komen openbare gronden in commerciële handen zonder enige inspraak.”

Koen Kennis maakte meteen duidelijk dat de stad zich liever buiten het debat houdt. “Dit is de bevoegdheid van Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld). Het terrein in kwestie ligt in Mortsel, dus niet in Antwerpen. Ik weet dat Captain Jack met dat plan al jaren zeult. Bij ons is er nog niets formeels binnengekomen. Ook de minister hoorden we nog niet. Laten we eerst zien of er ooit een concreet plan komt. We hebben de bezorgdheid van de burgemeesters van Borsbeek en Mortsel genoteerd. Voorlopig wachten we af. We zullen een oordeel vellen als ons een advies wordt gevraagd.”