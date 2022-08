Hinder voor fietsers en voetgangers op Schijnpoortweg

Haasdonk/Kruibeke Hinder op E17 richting Kortrijk door twee ongevallen

Er is een verkeersongeval gebeurd op de E17 van Antwerpen naar Frankrijk, ter hoogte van Haasdonk. Richting Kortrijk is de linkerrijstrook versperd. In de file achter dat ongeval is nog een tweede aanrijding gebeurd. Ter hoogte van Kruibeke is daardoor slechts één rijstrook beschikbaar. Het is er aanschuiven vanaf Zwijndrecht.

19 augustus