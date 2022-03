Hinder rond Sportpaleis door asfalteringswerken

Als de weersomstandigheden het toelaten voert de aannemer van 4 tot 6 april asfalteringswerken uit aan de Minister Delbekelaan vanaf de Bredabaan tot aan de vernieuwing aan het Duvelsplein. De Minister Delbekelaan is 4,5 en 6 april afgesloten voor verkeer richting het Sportpaleis en Deurne vanaf het kruispunt met de Bredabaan tot voorbij de G. Theunisbrug. Het verkeer wordt omgeleid via de Brug van den Azijn of via Groenendaallaan, Noorderlaan en IJzerlaan. Het verkeer richting Merksem kan door. Fietsers en voetgangers kunnen in beide richtingen over de Minister Delbekelaan en de Theunisbrug.