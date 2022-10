“Hij wordt volstrekt ten onrechte beschreven als extreemrechts.” Familie doodgeschoten Yannick V. dient klacht in tegen politie

Antwerpen Omstreden Borealis-werf weer opgestart, Crevits belooft zes extra medewer­kers voor begelei­ding slachtof­fers

Er wordt weer gebouwd aan de chemiefabriek van Borealis in de Antwerpse haven, na twee maanden stilstand. Het bedrijf gaat opnieuw in zee met de Franse aannemer Ponticelli. Opvallend: over de van mensenhandel beschuldigde Italiaanse aannemer Irem (dat nochtans eerder in een ‘joint venture’ met Ponticelli werkte) wordt met geen woord gerept. Ondertussen is er goed nieuws voor de slachtoffers: de Vlaams regering belooft zes extra medewerkers, met het oog op hun begeleiding.

3 oktober