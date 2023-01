“Hij was een man die met volle teugen van het leven genoot”: rouwregister geopend in Havenhuis voor overleden sluiswachter Kris Goossens (53)

Brasschaat Week na aanslag opnieuw brand in Brasschaat­se villa: “Ernstige aanwijzin­gen van brandstich­ting”

Langs de Bredabaan in Brasschaat is zondagmiddag brand uitgebroken in de villa die vorig weekend nog het mikpunt van een aanslag was. Toen werd een vuurwerkbom naar de woning gegooid. Of de brand van zondag, die snel onder controle was, daar iets mee te maken heeft, is niet duidelijk. Er zijn wel ernstige aanwijzingen van brandstichting.

29 januari