“Hij dacht dat de drug veilig was en wilde het in België bekender maken”: Bekende drugsbaas werd rijk met verkoop van lachgas

51.000 kg lachgas voor zo’n 27,5 euro per kilo. Dat is wat drugbaas Cornelis F. (45) tot halverwege 2019 in de aanbieding had. Via zijn website MedicalMadnesss.com wilde hij lachgas, dat destijds als roesmiddel nog niet zo bekend was in België, populairder maken. Met een vermogensvoordeel van ongeveer 1,3 miljoen, althans volgens het parket, lijkt hij in zijn opzet geslaagd. Volgens zijn advocate heeft hij echter alleen de milieuwetgeving niet gerespecteerd. “En dat is ook een ingewikkeld kluwen.”