Hij bedacht chocokaas Paschka en maakte van ‘t Keravikske legendarische kroeg: Vic Van den Putte (80) overleden

AntwerpenVic Van den Putte, de legendarische uitbater van bruine kroeg ’t Keravikske op het Eilandje, is maandag thuis in Schilde plots overleden. Hij werd 80 jaar. Daarnaast was hij een halve eeuw geleden ook de bedenker van chocokaas Paschka, toen hij een kaashandel had in de Antwerpse Kerkstraat. “Ik ben mijn tweede papa kwijt. Hij had een hart van goud”, zegt Cris Michiels, die bijna een kwarteeuw voor hem werkte in ’t Keravikske.