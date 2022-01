Hielp corrupte ex-agent drugsbende ‘Mixers’ aan geheime informatie? “Omgekocht? Hij was enkel nieuwsgierig”

Antwerpen Al 70 klassen in quarantai­ne, schepen Jinnih Beels slaat alarm: “Nieuwe aanpak nodig in belang van welzijn van onze kinderen”

Het onderwijs valt nog niet om, maar Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit) slaat wel op tafel nu dat intussen al een 70-tal klassen van de 120 scholen van het Stedelijk Onderwijs thuiszitten door de strenge quarantaineregels. “De situatie is niet houdbaar. Ik maak me grote zorgen over het welzijn van onze kinderen.”

15:08