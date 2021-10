Hevige brand op Eilandje in Antwerpen onder controle, brandweer blust verder

In Antwerpen is zondag brand uitgebroken op het Eilandje. Volgens de brandweer woedt het vuur in twee leegstaande gebouwen aan de Sint-Aldegondiskaai en de Adriaan Brouwerstraat. Niemand was aanwezig, dus er zijn ook geen gewonden. Iets voor 20 uur zondagavond was de brand onder controle, meldde de brandweer.