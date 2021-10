Hevige brand op Eilandje in Antwerpen: “Blijf uit de rook”

Heist-op-den-Berg/Herentals/Vorselaar Belgische punkpio­nier Funeral Dress viert 35ste verjaardag met concerten: “Meer dan 200 shows in de Verenigde Staten. Niemand anders in België kan dat zeggen”

22 oktober Punkband Funeral Dress viert binnenkort zijn 35ste verjaardag, zij het met een jaartje uitstel, met concerten in Heist-op-den-Berg en Vorselaar. Frontman Dirk Peeters (57 jaar), een Heistenaar die al 20 jaar in Herentals woont, is de oprichter en het enige originele bandlid. Een verhaal van een mislukte rockrally als debuutshow tot uitverkochte zalen in de Verenigde Staten. “Wij werden zot verklaard toen we op café verkondigde dat we punk gingen spelen.”