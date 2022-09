“Het zou handiger zijn als mensen schoenen met witte zolen dragen”: poetsploeg krijgt zwarte strepen in KMSKA moeilijk weg met gewone dweil, maar met machine gaat het elke dag vlot

AntwerpenHet Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) opende vorig weekend na 11 jaar renovatiewerken feestelijk de deuren. Er kwamen 15.000 bezoekers langs tijdens het openingsweekend, en dat liet zijn sporen na: de glanzend witte vloer is nogal gevoelig voor zwarte strepen. Al deert dat de meeste bezoekers niet. Bovendien blijkt de poetsploeg de strepen er makkelijk weer af te krijgen met de machines waarmee ze elke ochtend het museum reinigen.

Zaterdag was het zover: dan zwaaide het vernieuwde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen de deuren open. De heropening na elf jaar renoveren wordt gezien als het culturele hoogtepunt van het jaar. Het Rotterdamse KAAN Architecten kon met een ‘museum in een museum’ de exporuimte met maar liefst 40% laten groeien. Het contrast tussen het vertrouwde stuk museum met Vlaamse Meesters en de nieuwe, hagelwitte zalen met de ‘modernen’ is overweldigend. Het kostenplaatje van de renovatie? 107 miljoen euro.

De zwarte strepen op de witte vloer van het KMSKA vallen al bij al nog wel mee.

De zwarte strepen op de witte vloer van het KMSKA vallen al bij al nog wel mee.

Lange termijn

Voor de festiviteiten van afgelopen weekend blonk de witte, hoogglanzende vloer van het nieuwe museumgedeelte nog. Nu, enkele dagen later, zijn er wel enkele strepen zichtbaar op de vloer. “Dat haalt de ‘cleane’ uitstraling van het museum wel een beetje weg”, aldus Mare (22) en Mila (20) Dekeersmaeker. Zij bezoeken het museum op Mila’s verjaardag. “Maar we vinden het een mooie vloer: de weerspiegeling maakt de ruimte groter. Alleen jammer dat ze zo snel vuil wordt. We weten niet of dat op langere termijn zo duurzaam is, wie weet hoe de vloer er binnen een jaar uitziet.”

Wanneer we een foto maken van een veeg op de vloer, is bezoeker Diana Daponte (71) zichtbaar geërgerd. “Allez, het is hier zo mooi, en dan focussen jullie op die paar strepen op de vloer”, zegt ze. “Dat weegt echt niet op tegen de pracht van de kunst en het gebouw. Ik weet dat mensen zich eraan storen, en ik kan het wel aannemen dat sommigen vinden dat de vloer altijd spic en span moet zijn. Maar ik ben nog altijd enthousiast, mij stoort het niet. Ik ben gewoon blij dat het museum weer open is.”

Mila en Mare Dekeersmaeker.

Schoonmakers Mohammed en Redouan houden de blinkende vloer van het KMSKA constant proper.

Witte schoenzolen

En eigenlijk vallen de zwarte strepen op de vloer al bij al nogal mee, mede dankzij Mohammed (39) en Redouan (42) van schoonmaakbedrijf Gom, die een hele dag lang met hun dweil het museum doorkruisen. “Alles moet blinken”, glimlachen ze. “Wij maken de vloer constant schoon, van boven naar beneden en terug. De strepen zijn er met deze dweil niet heel gemakkelijk af te halen, ‘s ochtends doen we dat met de machine. Dat gaat veel beter, maar dat kunnen we niet doen als er mensen zijn. Het zou handig zijn als mensen witte schoenzolen zouden dragen. Op de derde verdieping is de vloer blauw, die is nog net iets moeilijker om schoon te maken.”

En inderdaad, op de blauwe, blinkende vloer op de derde verdieping zijn ook wat vegen te spotten. Maar dat deert Nadine Mul (72) en Jan Timmermans (66) niet. Zij wonen in een zijstraat van het museum en zijn van plan om hier nog dikwijls te vertoeven. “Ik denk dat het een uitdaging is voor de kuisploeg, maar ons stoort het niet echt", zeggen ze. “We vinden het een prachtig museum, dan moet je dat er maar bijnemen. Ze hadden geen andere vloer moeten kiezen.”

Schoonmakers Mohammed en Redouan houden de blinkende vloer van het KMSKA constant proper.

Op de blauwe vloer op de derde verdieping zijn wel wat strepen te zien.

Storm in glas water

Ook het museum zelf reageerde op het nieuws over de strepen op de vloer. “Ons openingsweekend was zeer succesvol, we hebben 15.000 mensen over de vloer gehad. Uiteraard laat dat zijn sporen na”, aldus directeur Carmen Willems. “Bij iedere witte vloer is het zo dat een schoen met een zwarte zool een streep maakt. Onze vloer is heel gemakkelijk in onderhoud, de strepen gaan er dan ook zonder moeite weer af. De poetsploeg komt elke ochtend, en tegen dat de deuren van het museum open gaan, is alles weer proper. Ook witte muren in een museum moeten onvermijdelijk af en toe gepoetst of opnieuw geschilderd worden. Voor ons is er geen groot probleem, het is een storm in een glas water.”

Nadine Mul en Jan Timmermans.

