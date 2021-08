Het zit er bijna op voor het Antwerps testdorp: na 5 september moet je voor test naar huisarts, lab of triagepunt

AntwerpenDe bestrijding van de pandemie rondt in Antwerpen op 5 september een symbolische kaap: dat is de laatste dag van het testdorp op het Wilrijkse Plein. Dankzij de vaccinaties is de vraag naar tests fors gedaald. En voor wie er toch nog een nodig heeft, zijn er voldoende alternatieven bij de huisarts, een triagepunt of een lab. Komende week wordt nog wel de 200.000ste PCR-swab afgenomen.

Het Antwerps testdorp TestCovid startte in augustus 2020 op Spoor Oost. Om meer mensen te kunnen testen – met het oog op de zomer van 2021 – en daarnaast het aantal vaccinaties op te trekken, verkaste TestCovid op 4 juni naar het Wilrijkse Plein. Daar ging het eerst nog hard. Vooral door de twee gratis tests die de overheid ter beschikking stelde. “Gemiddeld kwamen we toen aan 1.072 tests per dag”, zegt ZNA. “Op 8 juli klommen we zelfs naar 1.186 tests. Of: eentje per 15 seconden. Na midden juli zette zich een gestage daling in. In de afgelopen week haalden we gemiddeld nog maar 346 tests per dag.”

Quote Als je er de 15.000 antigeen­tests bijtelt, zullen we in de eerste­lijns­zo­ne van Antwerpen, Borsbeek, Schoten en Wommelgem 1 op de 3 neuzen hebben getest. Dankzij ons testdorp hebben we de eerste­lijns­zorg overeind gehouden Schepen Els van Doesburg (N-VA)

“Als je er de 15.000 antigeentests bijtelt, zullen we in de eerstelijnszone van Antwerpen, Borsbeek, Schoten en Wommelgem (goed voor 606.000 inwoners, nvdr) 1 op de 3 neuzen hebben getest”, weet Antwerps schepen van Gezondheidszorg Els van Doesburg (N-VA). “Ik ben zeer trots op wat we hier hebben bereikt. Dankzij ons testdorp hebben we de eerstelijnszorg (huisartsen, thuisverplegers, nvdr) overeind gehouden.”

Redder in nood

ZNA-directeur Wouter De Ploey kijkt even achterom: “Hoewel we in de zomer van 2020 aan het bekomen waren van de eerste coronagolf, hebben we niet getwijfeld om onze collega’s van de eerste lijn bij te springen. Dat moest snel gebeuren, want de tweede golf was toen al voorspeld. Uiteindelijk hebben we op drie fronten de strijd aangebonden met het virus: binnen onze muren, in het testdorp en ook nog in het vaccinatiedorp.”

Dr. Liesje Eyckmans is voorzitter van de huisartsenkring Antwerpen-centrum. “TestCovid was onze redder in nood. De samenwerking was voorbeeldig. Laat ons hopen dat het niet meer nodig zal zijn. Als dat toch zo is, weten we wie we moeten bellen.”

De vaccinatiegraad van 18-plussers in Antwerpen ligt iets boven 80 procent. Coronatests zullen voorlopig nodig blijven voor een aantal mensen. Wie wil weten waar dat allemaal kan, kan terecht op www.testcovid.be.

Vaccinatiedorp: nog een maand

En wat met het vaccinatiedorp VacCovid op Spoor Oost? “Dat blijft wellicht tot eind september of begin oktober staan”, zegt Van Doesburg. “We wachten nog op Vlaanderen voor een definitieve beslissing. Dat hangt ook af van de derde prik voor risicogroepen.”

Enkele Antwerpse scholen lieten ondertussen ook weten dat ze geïnteresseerd zijn in mobiele vaccinatieteams. “In de groep van 12 tot 17 jaar moeten we in een aantal wijken van de stad nog een inhaalbeweging doen”, besluit van Doesburg.