Het regent pakjes en smartphones boven de Antwerpse gevangenis vol drugscriminelen: “Ze proberen hun handel binnen de muren verder te zetten”

Antwerpen Eerste editie van ‘Zwem je Zen’ zet Antwerpena­ren op een yogamat op het water

Ooit al eens yoga gedaan in het zwembad? Dankzij de eerste editie van ‘Zwem je Zen’ kan het in februari en maart in vier stedelijke zwembaden in Antwerpen. Geen baantjes trekken dus, wel tot rust komen op een drijvende yogamat.