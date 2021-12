“Het meisje moest tegen haar zin draagmoeder zijn en sperma bij zichzelf inspuiten.” Gezin uit Kruibeke voor de rechter voor mensensmokkel van jong meisje uit Kameroen

Antwerp Vuurwerk­gooi­er (26) van Beerschot al eerder veroor­deeld voor mishande­ling van Ant­werp-supporter

De Beerschot-supporter J.V. (26) die zondag tijdens de derby een vuurpijl in het Antwerp-vak heeft gegooid, is in het verleden al eens veroordeeld. In 2017 kreeg hij een werkstraf omdat hij een Antwerp-supporter in elkaar had geslagen.

6 december