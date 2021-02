Het Huis moet dringend nieuwe vrijwilligers vinden: “Veel begeleiders haakten af door de coronacrisis”

AntwerpenDe coronacrisis heeft ook Het Huis op het Kiel niet gespaard. “We hebben snel nieuw bloed nodig omdat een aantal trouwe medewerkers door leeftijd of familiale problemen hebben afgehaakt”, zegt coördinator en oprichtster Rita Hey. Het Huis is een organisatie die kinderen van probleemgezinnen de kans geeft om op ‘neutraal’ terrein hun ouders of grootouders te blijven zien.

Vzw Het Huis vind je in het voormalige klooster Michielshof in de Wittestraat en maakt al 23 jaar het verschil voor kinderen die het slachtoffer zijn van een vechtscheiding. Ook in Leuven en Brugge zijn er vestigingen. Rita Hey: “Maandelijks ontvangen we hier nu 148 kinderen, gespreid over de bezoekmomenten op woensdagmiddag, zaterdag en zondagvoormiddag. Daar hebben we toch zo’n 30 medewerkers voor nodig. Door de coronacrisis is dat aantal echter gehalveerd.”

Lockdown

De oorzaak ligt voor de hand. “Tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 bleven we drie maanden dicht. Daarna zijn we in veilige omstandigheden herbegonnen, maar een aantal oudere medewerkers haakten af. Daardoor is onze achterstand opgelopen: sommige ouders moeten twee maanden wachten voor ze bij ons kunnen komen.”

Kordaat

De nood aan nieuwe begeleiders is groot. Rita Hey: “We zorgen voor een gratis vorming van nieuwe medewerkers. Iedereen met een ‘buikgevoel’ voor kinderen is welkom. Je moet voldoende kordaat zijn. Je mag niet vergeten dat bezoeken opgelegd zijn door de rechter. Voor de betrokken kinderen is een ontmoeting met een ouder niet evident. Het gebeurt dat ze hun mama of papa niet willen zien. Of ze zijn bang.”

Intussen moet Het Huis ook extra kosten maken. Rita Hey: “Alles moet veilig kunnen verlopen. Dat gaat van FFP2-maskers voor medewerkers en een chirurgisch masker voor ouders tot wegwerpbekers en verpakte snoepjes.”

Actrice en presentatrice Andrea Croonenberghs is de gedreven ambassadrice van Het Huis. Ze doet een warme oproep aan al wie zijn steentje kan bijdragen, ondanks de barre coronatijd, om toch een paar keer per maand een halve dag vrij te maken. “Scheidingen waarin kinderen een rol wordt opgedrongen die ze niet willen, komen helaas veel voor. Toen mijn ouders scheidden, was ik geen kind meer. Maar de problematiek ligt mij dus wel na aan het hart. En daarom ben ik sinds 1998 ambassadrice van Het Huis. Kinderen willen geen partij kiezen, ze willen alleen maar liefde geven en krijgen. Wanneer het tot een vechtscheiding komt en de rechter moet tussenkomen, is een neutrale bezoekruimte zoals Het Huis vaak de enige plek om nog ontmoetingen te organiseren.”

“Unieke aanpak”

“Een kind is van nature loyaal aan beide ouders”, vervolgt Croonenberghs. “En een kind wil ook weten waar het vandaan komt. Elke mens wil zijn roots kennen en daardoor zichzelf beter begrijpen. Dus ‘mekaar niet zien of kennen of proberen vergeten’ is geen optie. De professionele manier waarop Rita ‘Het Huis’ op de rails heeft gezet en heeft laten groeien, haar aanpak waarbij verslagen worden gemaakt voor de rechter, haar manier om van Het Huis elke keer opnieuw een warme, veilige omgeving te maken: het is uniek. Dat dat allemaal op vrijwillige basis gebeurt, is voor haar bijna iets vanzelfsprekends geworden. Rita is uit een bijzondere houtsoort gesneden. Ze heeft al veel ouder- en kinderharten verwarmd.”

Wie zich graag inzet voor Het Huis, stuurt een mail met een korte motivatie naar info@hethuis.be

Volledig scherm Actrice Andrea Croonenberghs, tweede van links, is ambassadrice van Het Huis in Antwerpen. Rechts staat oprichtster Rita Hey. Dit beeld dateert voor alle duidelijkheid van 2010. Het Huis andrea croonenberghs © De Scheirder