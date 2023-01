“Het horen van haar hartje brengt haar dichterbij”: Berrefonds start met unieke herinnering aan stilgeboren kindjes

AntwerpenGisteren stelden Berrefonds en het UZ Gent in het Koesterhuis in Antwerpen ‘Shortest Lives’ voor, een nieuwe manier om ouders van stilgeboren kindjes te ondersteunen in het verwerken van hun verlies. Shortest Lives is een audiovisuele reproductie van een hartslag die nu enkel visueel bewaard wordt voor medische doeleinden: “Het horen van haar hartje brengt haar wel heel dichtbij”, reageren de ouders van Uma.

​Voor het eerst de hartslag horen van je ongeboren kind is een magisch moment. Maar voor sommige ouders blijft dit geluid slechts een vage herinnering wanneer ze hun ongeboren kindje verliezen. Dat kan het onwerkelijke verlies voor veel ouders nog moeilijker maken.​ Om ze bij te staan, werd een manier ontwikkeld om de hartslag van een overleden kindje terug hoorbaar te maken. Op basis van persoonlijke data van de zwangerschap en het kindje wordt deze hartslag dan op een unieke manier in beeld gebracht: “Het is een herinnering aan de tijd die we met onze dochter samen hadden, hoe kort deze ook was. Niets gaat haar ooit terugbrengen maar het horen van haar hartje brengt haar wel heel dichtbij,” aldus An-Sofie Andriessen en Yenthell Huyghe, ouders van Uma.

Quote Het zou mooi zijn als het initiatief breder gedragen wordt en het ook ingang zou vinden in andere centra Ellen. Roets, afdelingshoofd Verloskunde in het UZ Gent

Ouders kunnen via een online platform een aanvraag indienen. Het is ook mogelijk om via de Koesterkoffer van het Berrefonds kennis te maken met het project. Een Koesterkoffer is een koffer met daarin allerlei zorgvuldig gekozen spulletjes om tastbare herinnering te maken en ouders te ondersteunen om op een mooie manier afscheid te nemen. De koffer laat ouders ook kennis maken met het volledige aanbod van het Berrefonds. Deze koffer is ondertussen een gevestigde waarde in Vlaamse ziekenhuizen.

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

“Wat Shortest Lives zo krachtig maakt is dat ouders voor het eerst een auditieve herinnering kunnen krijgen. We hopen hen op deze manier nog meer te kunnen ondersteunen in hun rouwproces,” aldus Christine Vandenhole, oprichtster van Berrefonds vzw. ​Alle ouders die voor een echografie bij het UZ Gent zijn langsgekomen sinds 2019, kunnen een aanvraag indienen. Er wordt ook met andere ziekenhuizen bekeken hoe dit project verder uitgebreid kan worden: “Shortest Lives ​ biedt andere herinneringen. We hebben het altijd over zichtbare en tastbare dingen maar een hartslag, daar zit geluid in, daar zit een zekere activiteit in. Dat is iets wat veel levendiger overkomt dan een beeld of een foto. Het zou mooi zijn als het initiatief breder gedragen wordt en het ook ingang zou vinden in andere centra,” besluit afdelingshoofd Verloskunde in het UZ Gent Ellen Roets.

