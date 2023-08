Het einde van een tijdperk. De ronde zalen van ziekenhuis Stuivenberg: “Zelfs Vincent van Gogh heeft hier nog gelegen”

Luxe-toiletten op ‘Day Before Tomorrow’ klagen gebrek aan hygiëne op festivals aan: “Voor 9 op 10 vrouwen is het toiletbe­zoek een serieuze domper op hun beleving”

Voor maar liefst 9 op 10 vrouwen is het toiletbezoek op festivals een serieuze domper op hun beleving. Gebrek aan hygiëne, ellenlange wachtrijen en te weinig comfort zijn de meest voorkomende bronnen van ergernis. Dit blijkt uit recent onderzoek bij vrouwelijke festivalgangers, uitgevoerd in opdracht van drankenmerk Lillet . Om festivalorganisatoren bewust te maken van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen als het op hygiëne en comfort aankomt stunt Lillet met luxe VIP-toiletten op het ‘day Before Tomorrow' festival in Antwerpen.