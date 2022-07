HEROPENING KMSKA DEEL 1. Architect Dikkie Scipio: “We waren zo naïef dat we dachten dat het museum niet eens moest sluiten tijdens de renovatie”

Antwerpen Man (45) doodgesto­ken door nieuwe vriend (42) van ex toen hij zoon kwam ophalen: “Miserie begon toen vrouw haar zoon niet wilde meegeven”

Een 45-jarige man uit Ekeren is donderdag omstreeks 17 uur overleden na een steekpartij in de Twee Netenstraat, op de Antwerpse Dam. Het slachtoffer belde zelf nog het noodnummer, maar alle hulp kwam te laat. De politie kon een 42-jarige Nederlander oppakken. Volgens getuigen ging het om een conflict in de relationele sfeer.

