Herman Van den Reeck (1901-1920) kreeg als student een fatale politiekogel, maar werd nadien de held van de Vlaamse beweging: een bijzonder verhaal op het Schoonselhof

Deurne Nieuwe sporthal op komst aan Park Groot Schijn in Deurne

Sporting A en het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaan samenwerken voor de bouw van een nieuwe sporthal naast Park Groot Schijn in Deurne. De sporthal zal in gebruik gedeeld worden tussen de daar aanwezige GO!-scholen, sportclubs en particuliere sporters. De oplevering is voorzien in september 2024.

25 oktober