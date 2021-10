Herfsteditie Antwerp 10 miles van start met meer dan 30.000 deelnemers

Ondertussen raden het Vlaams Verkeerscentrum en de lokale politie nog eens aan de stad te vermijden, als je niet in de buurt hoeft te zijn. Door de drukte zijn fietsen niet meer toegelaten in de Voetgangerstunnel, laat je fiets achter als je de Schelde wil oversteken richting Linkeroever of rijd rond via de Fietserstunnel. De politie krijgt intussen ook verschillende meldingen binnen van zakkenrollers, dus let goed op je spullen.