HERBELEEF ANTWERP 10 MILES. Michael Somers (28) wint voor de derde keer, deelnemers en supporters laten regen de pret niet bederven

NET OPEN. Grécie opent pop-up tweede­hands­win­kel in Klooster­straat: “Tweede­hands is niét muf”

Na de opening van een vaste winkel in Gent, maakt het vintagemerk Just Waldo van Grécie Van Innis zijn intrede in Antwerpen. Voor even dan toch: de pop-up opende midden april, en is er nog tot eind deze maand. Liefhebbers van de betere tweedehandskleding reppen zich dus maar beter naar de Kloosterstraat.