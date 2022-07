Heraanleg Mediaplein voltooid

Antwerpen Nightlife­con­cept The Love Below host stage op Tall Ships Races én Tomorrow­land

Net als vorig jaar zal The Love Below, het nightlifeconcept van de Antwerpse zanger, dj en promotor Nathan ‘N8N’ Ambach, een gratis event hosten op het Steenplein. Er zijn op vrijdag 22 juli livemuziek en dj-sets tot middernacht tijdens de Tall Ships Races. Ook op Tomorrowland maakt The Love Below zijn opwachting.

1 juli