Hele kerstvakantie lang kindertheater in De Studio: “Het gaat om het spel, níet om de knikkers”

In ‘Klauw!’ stelt theatermaker Hanneke Paauwe de kinderen gerust dat ze niet bang hoeven te zijn voor angst. FroeFroe danst in ‘Stellar Boem’ dan weer woordeloos in een ander universum en Tim Oelbrandt toont in ‘Spirals’ aan dat het om het spel gaat, níet om de knikkers. De Spiegel laat kinderen dan weer out of the box denken in ‘Boks’ en in ‘Labotanik’ nemen ze nul tot tweejarigen mee in een lusthof vol verbeelding.