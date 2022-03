Heerlijk lenteweer, maar Antwerpse lucht is nu erg ongezond

Geen verandering

Eén en ander maakt dat in 2022 al bijna evenveel dagen met ongezond veel fijnstof zijn voorgekomen als in het volledige 2021. Op de Belgiëlei staat de teller op 10 dagen, in Park Spoor Noord zijn dat er zeven. Het goede nieuws is dat de luchtkwaliteit globaal genomen wel een stuk verbeterd is in de voorbije tien tot twintig jaar. Zo is de uitstoot van het verkeer door technologische ontwikkelingen en de invoering van een lage-emissiezone in Antwerpen gedaald.