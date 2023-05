Heeft KMSKA erfenis van 1,26 miljoen euro van kunstverzamelaar tegen haar wil ‘opgesoupeerd’? “Gigi vertrouwde ons volledig en haar testament is gerespecteerd”

“Ik ben niet meteen ongerust voor mezelf, maar wel voor mijn kinderen”: bloedonder­zoek naar PFAS is grootste van Europa

In Zwijndrecht is maandagochtend de aftrap gegeven van een grootschalig bloedonderzoek naar PFAS. Alle omwonenden in een straal van 5 kilometer rond de 3M-fabriek konden zich vrijwillig aanmelden en zo’n 9.000 mensen zijn hier op ingegaan. Sommigen hebben zich aangemeld uit solidariteit, anderen meer uit bezorgdheid. “Ik kan niet zomaar vertrekken en elders opnieuw beginnen...”