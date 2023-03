“Heb 3 miljoen, allemaal 100'tjes”: hoe ‘Big Brother’ Othman El B., oom van doodgeschoten Firdaous (11), goochelt met fortuin van drugsbende

OVERZICHT. Stormweer zorgt op verschil­len­de plekken in Vlaanderen voor schade

Er raast momenteel een stevige storm door ons land met rukwinden tot 80 kilometer per uur. Op verschillende plekken in Vlaanderen is er schade door omvallende bomen en stellingen. Het stormweer lijkt vooral in Oost- en West-Vlaanderen lelijk huis te houden. Voorlopig zijn er nog geen gewonden gemeld.