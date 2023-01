Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) over drugsproblematiek in Antwerpen: “Dit is een noodsituatie, te vergelijken met de terreuraanslagen in 2016"

AntwerpenDe dood van een 11-jarig meisje uit Merksem, vermoedelijk het gevolg van de drugsoorlog in Antwerpen, zet het stadsbestuur op scherp. “Er moeten extra federale manschappen en middelen komen, de lokale politie roeit met de riemen die ze heeft. Het brandt in Antwerpen, dan moet je komen blussen.”

Een recordhoeveelheid cocaïne (110 ton) is het afgelopen jaar onderschept in de haven van Antwerpen. Dat maakte de Belgische douane dinsdag nog bekend. De bendes gaan steeds gewiekster te werk. Antwerpen vreest al langer dat drugsbendes hun aandacht van Rotterdam naar de Belgische havenstad verleggen. De Scheldestad kampt al maanden met een drugsoorlog, met de dood van een 11-jarig meisje in Merksem als triest dieptepunt. Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) spreekt van een bijzonder ernstige situatie. “Die dramatische gebeurtenis toont aan dat er meer middelen en manschappen naar onze stad moeten komen. Het gaat hier om een strijd tegen de georganiseerde misdaad en dat is per definitie federale materie.”

Terreuraanslagen

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zit nog deze week samen met bevoegde ministers. “De lokale politie roeit met de riemen die ze heeft, maar dat is niet genoeg", stelt De Ridder. “We moeten de Nationale Veiligheidsraad bijeen roepen. Deze situatie valt te vergelijken met de terreuraanslagen in 2016. De drugsoorlog dreigt ons sociaal-maatschappelijk weefsel te ontwrichten. Het is een noodsituatie. Alle betrokken diensten moeten aan tafel. Als het brandt, moet je blussen. Wel, het brandt momenteel in Antwerpen. De stad en de haven moeten geblust worden.”

Ook personeel sensibiliseren

Kan je het probleem wel met meer manschappen en middelen bestrijden? “Experts menen van wel”, aldus De Ridder. “We doen al veel: de containertrafiek is gedigitaliseerd. Dat werkt niet meer zoals vroeger met papiertjes die tien keer doorgegeven moesten worden. Het is moeilijker om daarmee te sjoemelen, maar we zijn er nog niet. De douane is ook volop bezig met het screenen van containers via innovatieve technieken. Er staan camera’s aan de terminals en het personeel wordt gesensibiliseerd om niet in te gaan op voorstellen van de misdaad. Als je één keer de grens overgaat, volgt geweld of de gevangenis. Dat is de boodschap die we meegeven.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.