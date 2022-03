Havenschepen Annick De Ridder (N-VA): “Onbegrijpelijk dat communisten tegen havenfusie stemmen, terwijl we net gaan voor méér jobs in Antwerpen en Zeebrugge”

“Gebrek aan transparantie”

Toch klonk er een dissonant in Antwerpen. PVDA-fractieleider Peter Mertens hield het kort. “We stemmen tegen omdat we de zekerheden voor alle personeel niet zien én omdat we vrezen voor een gebrek aan transparantie in de raad van bestuur.”

Grootste containerhaven

Annick De Ridder pikte ook nog in: “Het is onbegrijpelijk dat de communisten tegenstemmen, terwijl we voor groei gaan op beide platformen (Antwerpen-Zeebrugge, red.). We zijn ervan overtuigd dat we dankzij deze fusie méér zullen kunnen doen en onze positie in de logistieke keten verstevigen. In tonnage worden we de grootste containerhaven van Europa. Ten slotte nemen we het voortouw in de overgang naar een koolstofarme economie.”