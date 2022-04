Havens van Antwerpen en Zeebrugge smelten samen én zijn in feeststemming: “We schrijven Vlaamse economische geschiedenis”

Goed gaat het niet in de wereld – oorlog in Europa en ontsporende energieprijzen – maar in Antwerpen hing donderdag wel een feestelijke sfeer. Het was dan ook een krachttoer om in de voorbije jaren een fusie te smeden tussen twee havens die elkaar vroeger het licht in de ogen amper gunden. “Je moet ons wel wat tijd geven om één organisatie en één haven te bouwen”, zegt Jacques Vandermeiren, die de dagelijkse leiding heeft over Port of Antwerp-Bruges. “Er zijn nog verschillen, maar we delen een groot hart en veel toewijding.”