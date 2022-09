Havens Antwerpen-Zeebrugge en Duisburg gaan samenwerken

De fusiehaven van Antwerpen en Zeebrugge - officieel Port of Antwerp-Bruges - en de haven van Duisburg zijn vandaag al strategische partners. De haven van Duisburg, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, is de grootste binnenhaven ter wereld. Er is vanuit Antwerpen en Zeebrugge heel wat trafiek richting Duisburg in het Ruhrgebied, dat onder meer via spoorverbindingen met China is verbonden.