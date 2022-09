Havenbedrijven gaan de uitdaging aan om zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen in de haven

AntwerpenOp maandag 5 september startte de #PortCleanUpChallenge2022 van Port of Antwerp-Bruges. Gedurende de hele maand september gaan de havenbedrijven de uitdaging aan om zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen in de haven. Havenschepen Annick De Ridder gaf vandaag alvast het goede voorbeeld, samen met Jean-Paul ’10 minutes a day’ Meus, die het peterschap van de challenge op zich neemt.

Na de Port Clean-upactie van 2021 - waaraan 1.200 mensen deelnamen - kiest het Havenbedrijf nu voor een #PortCleanUpChallenge2022. Bedrijven actief in de haven worden net als de eigen medewerkers van Port of Antwerp-Bruges uitgedaagd om zoveel mogelijk zwerfvuil in de haven op te ruimen. Vandaag werd het startschot gegeven tijdens een opruimactie in de haven.

Haventornado’s

“Zwerfvuil hoort niet thuis in de Schelde, de natuur of de haven”, aldus schepen Annick De Ridder. “De afgelopen jaren heeft het Havenbedrijf samen met bedrijven in de haven ingezet op sensibilisering om zwerfvuil en drijfvuil te voorkomen, op opruimacties en op innovaties om dit probleem te verhelpen. Port of Antwerp-Bruges onderneemt zelf ook een heleboel acties om het probleem aan te pakken: zo ruimen haventornado’s elke dag zwerfvuil in de haven van Antwerpen, terwijl Patje Plastic en vuilophaalboot Condor komaf maken met drijfvuil en er drones worden ingezet om drijfvuil te detecteren.”

Volledig scherm De aftrap voor de actie werd vandaag gegeven door voorzitter Annick De Ridder en Jean-Paul Meus. © Port of Antwerp-Bruges

Trofee uit zwerfvuil

Jean-Paul Meus is in het Antwerpse bekend als activist tegen zwerfvuil met zijn ‘10 minutes a day’. Na zelf tal van acties op touw te hebben gezet tegen zwerfvuil, zet hij nu zijn schouders onder de actie in de haven. “Ik ben zelf al meer dan 2.300 dagen aan één stuk per dag 10 minuten aan het opruimen, maar zwerfvuil is een strijd voor ons allemaal. Ik ben dan ook blij dat onze haven dit serieus neemt”, aldus Meus.

Aan de Challenge is ook een prijs verbonden. Het bedrijf dat de leukste en meest originele teamfoto van de actie heeft gedeeld tijdens de clean-upmaand, ontvangt in de loop van oktober een trofee van het Antwerpse kunstenaarscollectief ‘Trash Kids’, gemaakt uit het ingezamelde zwerfvuil.

