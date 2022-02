Havenarbeiders redden drenkelingen uit Churchilldok

Antwerpen Barbara Torfs is één jaar directeur van Bond Zonder Naam: “Bijna iedereen kent ons als ‘die organisa­tie van de spreuken’, maar we doen veel meer dan dat”

Ze werd door de plotse dood van haar voorganger halsoverkop in de job gesmeten, maar één jaar later zou ze niets liever willen doen. Onder de vleugels van Barbara Torfs (55) moet Bond Zonder Naam’s imago groeien tot méér dan ‘die organisatie van de spreuken’. Een gesprek over een radicale carrièreswitch, de uitdagingen voor BZN en het gevaar van overdrijven: “Ik ging nooit meer zo hard werken als vroeger, maar dat is toch even anders uitgedraaid.”

12 februari