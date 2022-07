Haven van Antwerpen-Brugge bevestigt ambities met waterstof

“De positie van de haven als energie- en grondstoffenhub, in de chemiecluster en in de logistieke keten, is van cruciaal belang voor het versnellen van de marktontwikkeling van groene waterstof”, laat het Havenbedrijf weten. CEO Jacques Vandermeiren streeft nog altijd naar klimaatneutraliteit tegen 2050. “Onze betrokkenheid bij H2Global is bedoeld om een impuls te geven aan de marktontwikkeling”, zegt de CEO.