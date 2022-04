Hardleerse winkeldief betrapt na stelen vijf paar schoenen

Een paar inspecteurs zagen iemand uit een winkel komen met een opvallende tas. De man was geen onbekende voor het team, aangezien hij maandag ook al eens in het vizier van de politie kwam vanwege een winkeldiefstal. De inspecteurs besloten de man te volgen omdat hij argwanend in het rond keek.

Met versnelde pas ging de verdachte van de Meir naar de Leysstraat. Voor de potentiële winkeldief de winkelas verliet, hield de politie hem staande voor een controle. In de tas bleken vijf paar schoenen te zitten. De man van 36 jaar had geen kassaticket bij zich. Hij gaf toe dat hij de schoenen gestolen had. Hij is gearresteerd en werd in opdracht van het parket verhoord in aanwezigheid van een tolk en een advocaat. Daarna mocht hij beschikken. De gestolen goederen werden gerecupereerd en teruggegeven aan de benadeelde winkel.