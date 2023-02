Hardleerse chauffeurs mogen hun auto afgeven

Antwerpen “In mijn ogen is hij echt een beest dat met heel veel geweld mijn zus heeft omgebracht.” Vrienden en familie vertellen vandaag over leven van Du Lion en zijn slachtof­fers

Er is tijdens het assisenproces tegen Stephaan Du Lion (58) al veel verteld over zijn brute jeugd en zijn tirannieke vader. Op de vijfde dag van zijn assisenproces gaan we hopelijk meer te weten komen over zijn levensloop en hoe die mogelijk zijn gruwelijke daden in de hand hebben gewerkt. Ook zullen vrienden en familie van zijn vier slachtoffers komen getuigen over wie hun geliefde moeders, zussen, hartsvriendinnen en collega’s precies waren.

