Hardleerse chauffeur ziet auto twee keer na elkaar in beslag genomen worden

E34 richting Antwerpen versperd op Linkeroe­ver: achtervol­ging die in Nederland begon veroor­zaakt ongeval

Op de E34 richting Antwerpen is op Linkeroever een rijstrook versperd. Dat is het resultaat van een ongeval dat veroorzaakt werd tijdens een politieachtervolging die startte over de grens met Nederland, vermoedelijk in Utrecht. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Sint-Anna Linkeroever.